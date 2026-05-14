ADGM nimmt an der Milken 2026 teil, während sich Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Billionen US-Dollar zum Beitritt zum Finanzzentrum verpflichten

ABU DHABI, VAE, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum („IFC") von Abu Dhabi, blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an der Milken Institute Global Conference 2026 (3. bis 6. Mai) in Los Angeles zurück und rundet damit einen außergewöhnlichen Monat ab, in dem acht große globale Finanzinstitute mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Billionen US-Dollar Pläne für eine Niederlassung im Emirat bekannt gaben.

Während des Besuchs bekräftigte die Delegation unter der Leitung des ADGM-Vorsitzenden, Seiner Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Abu Dhabis Stellung als „Hauptstadt des Kapitals" und hob die Rolle des Emirats als wichtiger Kapitalvermittler zwischen dem globalen Norden und Süden hervor. Neben S.E. Al Zaabi führten Führungskräfte der ADGM am Rande der Konferenz Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern aus aller Welt, institutionellen Anlegern und führenden globalen Vermögensverwaltern, um Abu Dhabis strategische Rolle für die Zukunft des Finanzwesens, globale Investitionsströme und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu erörtern.

Unter Betonung der strategischen Ausrichtung der ADGM, institutionelles Interesse in langfristige Partnerschaften und Markteintritte umzuwandeln, erklärte S.E. Al Zaabi: „Unsere Aktivitäten in den USA spiegeln eine gezielte Strategie wider, die Beziehungen zu den weltweit führenden Kapitalverteilern und Finanzinstituten zu vertiefen. Das globale Kapital tendiert heute zunehmend zu Plattformen, die Vorhersehbarkeit, institutionelle Stärke und globale Vernetzung bieten. Während die ADGM ihr Ziel vorantreibt, zu einem der fünf führenden Finanzzentren der Welt zu werden, stärken wir weiterhin ein weltweit vertrauenswürdiges Ökosystem, das auf regulatorischer Klarheit, zukunftsorientierter Governance und direktem Zugang zu regionalen und internationalen Chancen basiert. Als das am schnellsten wachsende internationale Finanzzentrum (IFC) in der Region hat ADGM eine rasante und außergewöhnliche Dynamik bei der Gewinnung führender globaler Vermögensverwalter entwickelt. Diese Nachfrage spiegelt sich darin wider, dass Unternehmen die weltweit fast 4,4 Billionen USD verwalten, ADGM für ihre Expansion wählen. Während wir unsere globalen Partnerschaften vertiefen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Kapital zu mobilisieren, Innovationen zu fördern und Abu Dhabis Position als Hauptstadt des Kapitals zu stärken, während wir gleichzeitig die Zukunft der globalen Finanzwelt mitgestalten."