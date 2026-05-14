BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Am zweiten Geschäftsquartal sei nichts falsch gewesen, schrieb Richard Clarke am Mittwochabend. Der Analyst fühlt sich mit seinem zurückhaltenden Anlageurteil im aktuellen Umfeld "sehr wohl". Für dieses und das nächste Geschäftsjahr gebe es eine Vielzahl möglicher Szenarien./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 6,63EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,20 € , was eine Steigerung von +40,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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