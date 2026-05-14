Dax mit Kursgewinnen in den Feiertagshandel

DAX.........am ,,AlleAugenNachCHINA-TAG"

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Am 38iger beginnt ein leichter Rücklauf, um dann permanent zu steigen. Erstes Ziel wäre das 50iger bei 24542. Da könnte es verharren, bis news aus Fernost kommen. Alle warten auf einen Befreiungsschlag der Straße von HORMUS, bleibt der aus, und der Index fällt wieder unter die 20iger im H1 betrachtet, gehts abwärts. Die 20iger hat sich über die 30iger geschoben, und alle kleineren GDs sind steigend, wenn auch noch unter der 200er, die als Ziel der GDs dient. Schieben die sich da alle drüber wird es bullisch die nächsten Tage.





PS: BMW heute mit Diviabschlag, und zalando muss sich entscheiden ob ein weiterer grüner Tag folgt oder aber die Südfahrt aufgenommen wird.

Allen Vätern wünsche ich einen schönen Vatertag, wenn er zumindest in Deutschland sehr nass ausfallen wird, nein nicht nur von innen nass sondern wettertechnisch !!!