Douglas nach Abstufung erneut auf Rekordtief

DOUGLAS Group steigert Umsatz im zweiten Quartal und aktualisiert Guidance für bereinigtes EBITDA für Gesamtjahr

Markt: Premium-Beauty-Markt mit verlangsamtem Wachstum in reifen Märkten, verändertem Einkaufsverhalten und stärkerem Fokus auf Preis und Aktionen Höherer Umsatz bei niedrigerer Marge in Q2: Umsatz steigt auf Basis vorläufiger Zahlen um 1,1% auf 947,7 Millionen Euro, bereinigtes EBITDA sinkt um 5,1% (ber. EBITDA-Marge: 12,2%) Nettoergebnis in Q2 von Wertminderungen bei NOCIBÉ und PD/NB beeinflusst DOUGLAS Group aktualisiert Guidance für Gesamtjahr und erwartet: Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65-4,80 Milliarden Euro Bereinigtes EBITDA von rund 16,0% (zuvor: rund 16,5%) Verschuldungsgrad am oberen Ende der Spanne von 2,5x bis 3,0x zum 30.09.2026

Der Nettoverlust im zweiten Quartal beläuft sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Dies resultiert im Wesentlichen aus Wertminderungen in Höhe eines mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf den Goodwill der französischen Geschäftsaktivitäten von NOCIBÉ sowie von Parfumdreams/Niche Beauty und aus weiteren Wertminderungen auf Vermögenswerte in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.





Ich denke, die Firma ist nicht überbewertet, gleichzeitig sehe ich da keinen Anreiz um Aktionär zu werden.

-->oft brauchen Buchhalter zu lange um Wertverlust zu erkennen, je später er erkannt wird, desto höher kann er ausfallen - mMn.

(die meisten Wirtschaftsprüfer beschäftigen sich erst gar nicht damit - man könnte den Kunde verlieren, wenn man die Werte bezweifelt)





Habe das kurz überflogen: https://www.nocibe.fr/fr

Mit -25 oder -30% kann man seine Ladenhüter verkloppen, bei Markenprodukten wird da Misserfolg reingemanagt.

Es verwässert die Marke und reduziert ihren Wert - mMn.

Nuxe Sunscreen 21,90 € 16.42 € 25 ml 65,68 € / 100 ml TTC

-->mir wäre diese Sonnencreme immer noch zu teuer.





Naja, der Weg nach unten oder zu besseren Zeiten könnte mMn lang sein.

Beiersdorf und Henkel gehen auch von oben nach unten.

L'Oréal hält sich, ist jedoch nicht günstig - mMn.





Hamburg's NICHE-BEAUTY.COM was founded under the motto “Strictly Selective – Strictly Luxury” with the goal to create an online portal dedicated exclusively to the most exciting and luxurious cosmetic brands from all over the world – many of which were up to that point only known to true insiders and often only found abroad.

Since its beginning in 2011, NICHE-BEAUTY.COM supplied beauty highlights to more than 1 million customers in over 100 countries.





Ich denke, 1 Mio Kunden ist nicht schlecht, aber um Aktionäre glücklich zu machen - wo soll denn da der Gewinn herkommen?

Wenn es auf einer Webseite zu viel Lippenstift gibt, wie findet Frau oder Mann dann das richtige? Ausprobieren geht ja schlecht.

Bei Webseiten gibt es auch keine Markteintrittsbarrieren, jeder kann anfangen x und y im Onlineraum zu verkaufen.

Die Hersteller werden darauf achten, dass bei ihnen Ertrag ankommt, die Rentabilität der Händler ist da zweitrangig - mMn.





Die wenigen ProSieben Aktionäre, die es noch gibt, hoffen, dass aus https://www.flaconi.de/ eine Ertragsquelle wird.

Flaconi closes a strong year with growth of +27% and reaches topline of EUR 651m,

driven by an outstanding performance both in e-commerce sales as well as in retail media.

-->Umsatz Hui, Dividende Null