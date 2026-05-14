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    AKTIE IM FOKUS

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    Douglas nach Abstufung erneut auf Rekordtief

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas-Aktie fällt auf neues Rekordtief 8,64€
    • Deutsche Bank streicht Kaufempfehlung Ziel 10,50€
    • Schwacher Konsum und Premiumbeauty wächst online
    AKTIE IM FOKUS - Douglas nach Abstufung erneut auf Rekordtief
    Foto: Douglas Service GmbH

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer negativen Analysten-Einschätzung setzt sich am Donnerstag die schwache Kursentwicklung der Douglas-Papiere fort. Mit 8,64 Euro rutschten sie erneut auf ein Rekordtief und verloren zuletzt 1,7 Prozent beim Kurs von 8,78 Euro. Die Deutsche Bank strich ihre Kaufempfehlung für die Anteile der Parfümeriekette und senkte das Kursziel von 16,00 auf 10,50 Euro.

    Die Anlagestory stehe zunehmend unter Druck, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee nach dem Quartalsbericht. Zum einen sei das Konsumumfeld schwach und zum anderen wachse der Bereich Premiumbeauty vor allem online, wo Douglas weniger Differenzierungsmöglichkeiten habe./ajx/jha/

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    Douglas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 8,85 auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -8,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 956,31 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +13,12 %/+81,00 % bedeutet.




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