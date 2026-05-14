DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Douglas auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 10,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Anlagestory stehe zunehmend unter Druck, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee nach dem Quartalsbericht. Zum einen sei das Konsumumfeld schwach und zum anderen wachse der Bereich Premiumbeauty vor allem online, wo Douglas weniger Differenzierungsmöglichkeiten habe. Obendrein dürfte der Wettbewerbsdruck durch Amazon zunehmen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 8,85EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,5

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

