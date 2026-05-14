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    Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Operativer Gewinn bereinigt 6% auf 5,68 Mrd
    • Umsatz rückläufig 4% auf rund 17,69 Mrd Pfund
    • Mindestens 70 Mrd Pfund Investitionen in fünf Jahren
    Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Netzbetreiber National Grid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Gewinn zugelegt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg in den zwölf Monaten bis Ende März um sechs Prozent auf 5,68 Milliarden britische Pfund (6,55 Mrd Euro), wie das im Stoxx Europe 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das ist etwas weniger als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

    Der Umsatz ging 2025/26 im Jahresvergleich um vier Prozent auf rund 17,69 Milliarden Pfund zurück. Unter dem Strich verdienten die Briten 3,86 Milliarden Pfund - nach 3,45 Milliarden vor einem Jahr. Für den Aktienkurs ging es am Morgen um 1,2 Prozent auf 1.291,50 Pence nach oben.

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    Das Unternehmen will, wie bekannt, weiterhin reichlich Geld investieren, um das staatlich regulierte Geschäft auszubauen. In den kommenden fünf Jahren sollen mindestens 70 Milliarden Pfund in das Geschäft gesteckt werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien 11,6 Milliarden Pfund investiert worden, erklärte National-Grid-Chefin Zoe Yujnovich laut Mitteilung./jha/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie

    Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 5.114 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 74,86 Mrd..

    National Grid zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,200GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14,000GBP was eine Bandbreite von -27,15 %/-7,28 % bedeutet.




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