Netzbetreiber National Grid steigert operativen Gewinn

Das Unternehmen will, wie bekannt, weiterhin reichlich Geld investieren, um das staatlich regulierte Geschäft auszubauen. In den kommenden fünf Jahren sollen mindestens 70 Milliarden Pfund in das Geschäft gesteckt werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien 11,6 Milliarden Pfund investiert worden, erklärte National-Grid-Chefin Zoe Yujnovich laut Mitteilung./jha/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 5.114 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,68 %.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 74,86 Mrd..

National Grid zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7000 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,200GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14,000GBP was eine Bandbreite von -27,15 %/-7,28 % bedeutet.