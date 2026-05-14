DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordischen Banken hätten die Erwartungen im ersten Quartal unter dem Strich übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 15,36EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Marlene Eibensteiner
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marlene Eibensteiner
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
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