DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 20,70 auf 21,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das solide erste Quartal habe die Skeptiker eines Besseren belehrt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 18,88EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Alfredo Alonso
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,3
Kursziel alt: 20,7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alfredo Alonso
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,3
Kursziel alt: 20,7
Währung: EUR
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