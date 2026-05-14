DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 23 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Konzernchef habe einen guten ersten Eindruck hinterlassen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Entscheidend werde aber der Kapitalmarkttag Anfang 2027./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 17,39EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00 € , was eine Steigerung von +16,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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