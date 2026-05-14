DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 23 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Konzernchef habe einen guten ersten Eindruck hinterlassen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Entscheidend werde aber der Kapitalmarkttag Anfang 2027./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 17,39EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gael de-Bray
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