RBC stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Netzbetreibers hätten die Erwartungen erfüllt und der Jahresausblick sei bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 15,10EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.



