Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 14.05. - FTSE Athex 20 stark +1,94 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.337,23 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,59 %, Siemens +1,97 %, Porsche Holding SE +1,79 %
Flop-Werte: BMW -3,50 %, Heidelberg Materials -2,05 %, Deutsche Boerse -1,81 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:50) bei 31.620,30 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: AUTO1 Group +4,55 %, Schaeffler +3,13 %, Lanxess +2,99 %
Flop-Werte: freenet -7,11 %, IONOS Group -3,21 %, Bilfinger -2,33 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.804,08 PKT und steigt um +0,76 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +11,07 %, SUESS MicroTec +2,85 %, Jenoptik +2,07 %
Flop-Werte: freenet -7,11 %, IONOS Group -3,21 %, Sartorius Vz. -2,18 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:38) bei 5.882,09 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,59 %, Siemens +1,97 %, Volkswagen (VW) Vz +1,78 %
Flop-Werte: BMW -3,50 %, Prosus Registered (N) -2,60 %, Deutsche Boerse -1,81 %
Der ATX steht bei 5.898,24 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.
Top-Werte: OMV +0,86 %, Verbund Akt.(A) +0,57 %, Wienerberger +0,35 %
Flop-Werte: PORR -4,01 %, STRABAG -1,50 %, Erste Group Bank -1,38 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.031,52 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Stellantis +2,43 %, Renault +1,33 %, Societe Generale +0,66 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -1,44 %, Capgemini -1,39 %, Airbus -1,25 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.770,00 PKT und steigt um +1,94 %.
Top-Werte: Viohalco +2,17 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,43 %, Public Power +1,29 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,13 %, Jumbo -0,68 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,67 %
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