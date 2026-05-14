Deutsche Anleihen
Kurse legen etwas zu
- Deutsche Staatsanleihen legen im ruhigen Handel zu
- Euro-Bund-Future steigt 0,10 Prozent auf 124,97
- Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe 3,08 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag in einem ruhigen Feiertagshandel ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 124,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,08 Prozent.
Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. In Deutschland und der Eurozone werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Weiterhin dürfte die internationale Politik das Geschehen dominieren.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Handelsfragen dürften wieder Thema sein. Auch der Iran-Krieg wird wohl besprochen.
Am Nachmittag dürften noch Konjunkturdaten aus den USA beachtet werden. So stehen die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Einzelhandelsumsätzen an./jsl/jha/
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.