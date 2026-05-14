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    Hoffnung für Frankfurt-Flüge - Bremen und Lufthansa beraten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bremen und Lufthansa suchen Lösung gegen Ausfall
    • Bis zu fünf tägliche Zubringerflüge nach Frankfurt
    • Bremer Wirtschaft und Politik kritisieren Strecke
    Hoffnung für Frankfurt-Flüge - Bremen und Lufthansa beraten
    Foto: Boris Roessler - dpa

    BREMEN (dpa-AFX) - Hoffnung für die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt: Die Hansestadt und die Lufthansa suchen nach einer Lösung, um das geplante Aus der Route zu verhindern. Das bestätigten die Bremer Senatskanzlei und die Airline. Zuvor berichtete buten un binnen.

    "Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Lufthansa-Chef Carsten Spohr haben sich in einer Videoschalte heute darauf verständigt, gemeinsam nach einer für beide Seiten wirtschaftlich tragfähigen Lösung zu suchen, mit der Bremen möglichst nahtlos an das Drehkreuz Frankfurt angeschlossen bleibt", sagte der Bremer Senatssprecher Christian Dohle. Eine Unternehmenssprecherin der Lufthansa bestätigte die Gespräche ebenfalls, wollte sich aber mit Verweis auf Vertraulichkeit nicht zu Inhalten äußern.

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    Bisher bis zu fünf Zubringerflüge täglich

    Ursprünglich hatte Deutschlands größte Fluggesellschaft angekündigt, die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt zum 1. Juli einzustellen. Die Entscheidung sei Teil einer Anpassung des Streckennetzes an "Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und operative Rahmenbedingungen", hieß es. Bislang gibt es laut Flughafen bis zu fünf Flüge täglich von Bremen nach Frankfurt. Die Verbindungen an die Drehkreuze München, Zürich und Wien mit Flügen der Lufthansa oder Partnerairlines sollten bestehen bleiben.

    Bremer Politiker und Wirtschaftsvertreter hatten das deutlich kritisiert. Sie betonten unter anderem die große Bedeutung des Anschlussfluges an das weltweite Lufthansanetz für die Wirtschaft und Wissenschaft in der Region./xma/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 8,03 auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,56 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,17 %/+12,92 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen: vorgeschlagene Dividende von 0,33 €/Aktie (10% Steigerung) und mögliche Folgen für Staatshilfen, Großaktionärsbewegungen (Kühne auf 20%, Causeway >3%), solide Q1-Zahlen und bestätigte Jahresprognose trotz hoher Kerosinpreise, sowie starken Kursreaktionen auf Friedenssignale/Ölpreisentwicklung und erhöhte Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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