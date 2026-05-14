ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Market-Perform'
- Bernstein senkt Kursziel von 28,50 auf 26,10
- Einstufung bleibt Market-Perform ohne Änderung
- Geschäftsjahr 2025/2026 tiefer Tiefpunkt erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28,50 auf 26,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/2026 werde ein tieferer Tiefpunkt für den Medizintechnikkonzern bevor die Jenaer dann mit ihrem neuen Sparprogramm Erfolge erzielen dürften, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 25,04 auf Tradegate (14. Mai 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -5,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,21 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -14,63 %/+21,95 % bedeutet.
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https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/carl-zeiss-meditec-mit-ruecklaeufigem-ergebnis-im-ersten-halbjahr-2025-26-umfassendes-massnahmenpaket-geplant/b55a5520-5349-421c-9f5c-31c03f71c63f_de?redirect=true
Carl Zeiss Meditec erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von 991,0 Mio. € (Vj.: 1.050,5 Mio. €), was einem Rückgang von -5,7 % entspricht (bereinigt um Währungseffekte[1] von -1,0 %). Das bereinigte EBITA[2] belief sich auf 60,5 Mio. € (Vj.: 112,6 Mio. €). Die bereinigte EBITA-Marge lag bei 6,1 % (Vj.: 10,7 %).