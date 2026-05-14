Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Market-Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 25,04 auf Tradegate (14. Mai 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -5,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,21 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -14,63 %/+21,95 % bedeutet.