Wellcome startet weltweit größten Preis für Wissenschaft zur psychischen Gesundheit

Der Preis wird in Partnerschaft mit Nature vergeben und würdigt Durchbrüche in der Wissenschaft im Bereich der psychischen Gesundheit. Ziel ist es, die Umsetzung von Forschungsergebnissen zu beschleunigen und Impulse für Politik und Versorgung zu setzen.

vergeben und würdigt Durchbrüche in der Wissenschaft im Bereich der psychischen Gesundheit. Ziel ist es, die Umsetzung von Forschungsergebnissen zu beschleunigen und Impulse für Politik und Versorgung zu setzen. Die Auszeichnung unterstützt neue pharmakologische, psychologische, soziale und digitale Interventionen aus aller Welt.

Der Hauptgewinner erhält 1 Mio. USD, drei Finalisten werden jeweils mit 250.000 USD ausgezeichnet.

LONDON, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Der Wellcome Prize for Mental Health Science with Nature wurde ins Leben gerufen, um Innovationen zu fördern und Fortschritte in einem der dringendsten und am stärksten unterfinanzierten Bereiche der globalen Gesundheit voranzutreiben. Als weltweit größter Preis seiner Art würdigt und unterstützt er wissenschaftliche Fortschritte bei der Erforschung und Behandlung von Angststörungen, Depressionen und Psychosen mit nachweisbarer Wirkung.

Professorin Miranda Wolpert, Director of Mental Health bei Wellcome, sagte:

„Die Wissenschaft zur psychischen Gesundheit hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Bahnbrechende Forschungsergebnisse eröffnen bereits neue Wege, psychische Erkrankungen zu verstehen und zu behandeln. Der Preis soll die beeindruckenden neuen Entdeckungen würdigen, die das Leben vieler Menschen nachhaltig verändern können."

Indem Interventionen hervorgehoben werden, die nachweislich zu bedeutsamen Verbesserungen der Ergebnisse führen, macht der Preis die Chancen und Fortschritte im Bereich der psychischen Gesundheit sichtbar. Fortschritte in der Wissenschaft zur psychischen Gesundheit verbessern bereits heute das Verständnis und die Behandlung vieler Erkrankungen und können die Lebensqualität von Betroffenen nachhaltig erhöhen. Viele Krankheitsbilder sind heute besser behandelbar – insbesondere durch frühere und wirksamere Interventionen – und eröffnen neue Perspektiven für viele Betroffene und deren Angehörige.

In den vergangenen Jahren hat wegweisende Forschung zu bedeutenden Durchbrüchen geführt – ein grundlegender Wandel in der Wissenschaft zur psychischen Gesundheit, den der Preis würdigt.

Die Dimension der Herausforderung ist jedoch weiterhin erheblich. Weltweit leben mehr als eine Milliarde Menschen mit psychischen Erkrankungen, während viele Gesundheitssysteme lediglich begrenzt darauf reagieren können.1 Der globale Mediananteil der staatlichen Gesundheitsausgaben für psychische Gesundheit liegt bei nur 2,1 %. Die Ausgaben reichen von lediglich 0,04 USD pro Person in Ländern mit niedrigem Einkommen bis zu 65,89 USD in Ländern mit hohem Einkommen.1,2 Die weltweite Medianzahl spezialisierter Fachkräfte für psychische Gesundheit beträgt 13,5 pro 100.000 Einwohner – in Ländern mit niedrigem Einkommen sogar nur 1–2.2 Die Systemkapazitäten stehen unter massivem Druck.