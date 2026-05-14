DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biosprithersteller habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 39,20EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

