DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Relx auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Steve Liechti wertete ein Webnar zu RISK Business Services positiv, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 27,20EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Steve Liechti

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,5

Kursziel alt: 30,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

