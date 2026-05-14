DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Relx auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Steve Liechti wertete ein Webnar zu RISK Business Services positiv, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 27,20EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Steve Liechti
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30,5
Kursziel alt: 30,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Steve Liechti
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30,5
Kursziel alt: 30,5
Währung: GBP
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