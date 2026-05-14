DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EON AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,5 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark gewesen, schrieb James Brand in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Essener lägen gut in der Spur hinsichtlich ihrer Ziele für 2026 und 2030./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 18,69EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20,5

Kursziel alt: 20,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

