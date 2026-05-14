freenet Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 14.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die freenet Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,67 % im Minus. Die Talfahrt der freenet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,20€, mit einem Minus von -6,67 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die freenet Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,96 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,76 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von freenet -15,61 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,97 % geändert.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,80 % 1 Monat -9,76 % 3 Monate -24,96 % 1 Jahr -26,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Stand: 14.05.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der freenet-Aktie: Diskussionen über Ex-Tag/Dividendenabschlag (~7%), vorgeschlagene Dividende 2,07 € (forward-Rendite ~8%), Kauf/Verkauf bei ~27 € versus mögliches Absacken auf 23–25 € nach den Q1-Zahlen. Kernfragen sind Q1 am 15.05., Umsatz pro Kunde, Waipu.TV‑Performance sowie stabiler Cashflow und Dividenden-Sicherheit bis 2028 als Bewertungsstütze; Timing für Nachkäufe/Verkäufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,99 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,67 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -1,19 %. Vodafone Group legt um +0,91 % zu

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.