Cheniere Energy: Aufwärtstrend intakt – Konsolidierung an der 200-Tage-Linie

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 204,50 USD (13.05.2026). Damit notiert die Aktie klar über dem 3-Jahres-Tief von 127,20 USD und zugleich spürbar unter dem Rekordhoch von 258,50 USD. Rechnerisch befindet sich der Kurs rund 59 Prozent über dem Tief und damit deutlich oberhalb der Mitte der gesamten Handelsspanne der vergangenen Jahre. Charttechnisch ist die Aktie somit aus der früheren Basisphase weit herausgelaufen, befindet sich aktuell aber in einer Korrektur beziehungsweise Konsolidierung unterhalb der im März markierten Höchststände.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Cheniere Energy einen klaren Aufwärtstrend. Vom Tief bei 127,20 USD Ende Mai 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Etappen nach oben und erreichte Ende März 2026 ein Hoch bei 258,50 USD. Zwischenzeitliche Konsolidierungen – etwa im Bereich 140–160 USD im Jahr 2023 und später um 150–170 USD – wurden jeweils nach unten begrenzt und führten in der Folge zu neuen Hochs. Besonders ab Herbst 2024 beschleunigte sich der Trend deutlich, was in den steilen Anstieg in Richtung der Zone oberhalb von 240 USD mündete. Insgesamt präsentiert sich damit ein intakter, mittel- bis langfristiger Aufwärtstrend mit ausgeprägten, aber bislang nur temporären Korrekturphasen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Aufwärtstrend

Aus den jüngsten Kursverläufen lässt sich die 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 210 USD ableiten. Der aktuelle Kurs von 204,50 USD liegt damit rund 2,6 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Diese leichte Unterschreitung deutet auf eine laufende Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends hin, ohne dass der Trend bislang ernsthaft infrage gestellt wäre. Solange sich der Kurs in der Nähe der 200-Tage-Linie stabilisiert und keine deutliche Ausweitung der Abwärtsdynamik erfolgt, bleibt das langfristige Bild positiv. Ein nachhaltiger Wiederanstieg über die gleitende Durchschnittslinie würde den Bullen erneut Rückenwind geben.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 200 USD eine markante Unterstützung herausgebildet. Diese Zone wurde bereits im Frühjahr und Sommer 2025 mehrfach angelaufen und zuletzt im Mai 2026 erneut getestet. Darunter bieten die Bereiche um 190 USD sowie 170–175 USD zusätzliche Auffanglinien, die aus früheren Korrekturtiefs resultieren. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 220 und 225 USD auf einen hartnäckigen Widerstand, der im Frühjahr 2026 mehrfach nicht überwunden werden konnte. Darüber folgt mit 233–235 USD eine weitere Barriere, bevor die Zone 245–258 USD mit dem Verlaufshoch bei 258,50 USD als übergeordnete Widerstandsregion fungiert. Erst ein Ausbruch über diese Zone würde den langfristigen Aufwärtstrend in eine neue, beschleunigte Phase führen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cheniere Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.