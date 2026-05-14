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    Polen

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    US-Truppenstopp betrifft Deutschland, nicht uns

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen dementiert Betroffenheit durch Stopp
    • Mitteilung betrifft Deutschland nicht Polen
    • Polen bekräftigt Bereitschaft zu mehr US-Truppen
    Polen - US-Truppenstopp betrifft Deutschland, nicht uns
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WARSCHAU/WASHINGTON (dpa-AFX) - Polen hat Berichte dementiert, wonach das Land vom Stopp der Entsendung einer Kampfbrigade von mehr als 4.000 US-Soldaten nach Europa betroffen ist. "Diese Angelegenheit hat nichts mit Polen zu tun - sie steht im Zusammenhang mit der bereits angekündigten Umgestaltung der Präsenz eines Teils der US-Streitkräfte in Europa", schrieb Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf der Plattform X.

    Auch Polens Vize-Verteidigungsminister Cezary Tomczyk trat den Berichten entgegen und verwies auf das westliche Nachbarland. "Das ist nicht wahr. Diese Mitteilung betrifft Deutschland. Sie betrifft nicht Polen. Polen bemüht sich kontinuierlich um eine Verstärkung der amerikanischen Truppenpräsenz", schrieb er auf X.

    Zuvor hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Beamten des Pentagons berichtet, dass das US-Verteidigungsministerium die Entsendung der Kampfbrigade nach Europa gestoppt habe. Die Entscheidung dazu sei am Mittwoch bei einem Treffen des Europa-Kommandos der US-Streitkräfte (Eucom) und Teilen des US-Heeres kommuniziert worden. Eigentlich war demnach erwartet worden, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden.

    Kampfbrigade sollen andere Soldaten in Rotation ersetzen

    Das US-Heer hatte im März mitgeteilt, dass die Kampfbrigade andere Streitkräfte im Rahmen einer regulär angesetzten Rotation ersetzen sollen. Ein Teil der Ausrüstung und der Soldaten sei nun auch schon unterwegs gewesen, weshalb einige Mitglieder des Heeres von der Entscheidung überrascht worden seien, schreibt das "Wall Street Journal".

    Laut der auf Verteidigungsnachrichten fokussierten Plattform "Task and Purpose" war vorgesehen, dass die Soldaten vor allem in Polen mit Streitkräften von Partnerländern zusammenarbeiten. Der Einsatz sollte dem Bericht zufolge der Unterstützung der "Operation Atlantic Resolve" dienen, die 2014 von den USA als Reaktion auf die russische Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim gestartet worden war, um Nato-Partner zu unterstützen.

    Erst vor knapp zwei Wochen hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Polen bekräftigte danach seine Bereitschaft, mehr US-Soldaten aufzunehmen. Derzeit sind nach Angaben des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki fast 10.000 US-Soldaten in Polen stationiert. Die meisten von ihnen rotieren regelmäßig zwischen verschiedenen US-Militärbasen in Europa./dhe/DP/jha






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