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    AKTIE IM FOKUS

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    Thyssenkrupp legen zu - Citigroup sieht Kurstreiber

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp mit 2,5 Prozent auf 10,67 Euro
    • Citigroup hebt Kursziel von 13 auf 15 Euro
    • Abspaltung Material Services und Monetarisierung
    AKTIE IM FOKUS - Thyssenkrupp legen zu - Citigroup sieht Kurstreiber
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp sind am Donnerstag im MDax mit Kursgewinnen von 2,5 Prozent auf 10,67 Euro unter den besten Werten. Nachdem sie in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche bis Anfang dieser Woche etwas unter Druck gestanden hatten, befinden sie sich nun wieder auf Erholungskurs.

    Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup hob sein Kursziel von 13 auf 15 Euro an. Die Gewinnentwicklung des Industriekonzerns im zweiten Geschäftsquartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb er und sieht in nächster Zeit weitere Kurstreiber. Die Bewertung der Papiere hält er für weiterhin attraktiv, auch nachdem sich der Kurs im Verlauf des letzten Jahres verdoppelt beziehungsweise unter Berücksichtigung des inzwischen ebenfalls im MDax notierenden Marineschiffbauers TKMS sogar mehr als vervierfacht habe. TKMS gewannen am Donnerstag 1 Prozent.

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    Die in den nächsten Quartalen erwartete Abspaltung der Sparte Material Services sowie die Monetarisierung des Anteils am Aufzuggeschäft seien Kurstreiber für Thyssenkrupp, so Ravi. Zudem drehe der Stahlmarkt genau zum Zeitpunkt der Restrukturierung des Stahlgeschäfts in die richtige Richtung, sodass dieses mittelfristig werthaltiger werden dürfte./ajx/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 10,65 auf Tradegate (14. Mai 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -13,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,63 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +4,97 %/+51,93 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste nach erneuter Gewinnwarnung, Kritik am Management und Skepsis zur Sanierung, kurzfristige technische Schwäche (dreimal niedrigere Hochs, tiefere Tiefs), Einzelverluste wie -8%, Erwartung der Zahlen am/um 12. Mai sowie Diskussionen über radikalen Umbau und Vorstandswechsel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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    AKTIE IM FOKUS Thyssenkrupp legen zu - Citigroup sieht Kurstreiber Die Aktien von Thyssenkrupp sind am Donnerstag im MDax mit Kursgewinnen von 2,5 Prozent auf 10,67 Euro unter den besten Werten. Nachdem sie in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche bis Anfang dieser Woche etwas unter Druck gestanden hatten, …
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