Gold, Silber und Kupfer vor radikaler Neubewertung. Diese Minenaktie profitiert

Bei Silber ist der Lage ähnlich. Obgleich der Silberpreis noch deutlich unter seinem Rekordhoch von 120 US-Dollar notiert, kam mit dem Ausbruch über die 80 US-Dollar das Momentum in den Silberpreis zurück. Eine Fortsetzung des rasanten Preisanstiegs sollte nicht überraschen.

Zäumen wir das Pferd einmal von hinten auf. Bei Kupfer ist eine Neubewertung bereits in vollem Gange. Der Kupferpreis bricht zur Stunde massiv aus. Der Ausbruch hat bereits jetzt historische Dimensionen und könnte doch nur der Beginn einer gewaltigen Kupferpreis-Rallye sein .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Einzig Gold läuft der Musik noch etwas hinterher. Der Goldpreis ringt um die Rückkehr über die Marke von 4.700 US-Dollar, wirkt dabei aber noch etwas gebremst. Entscheidende Bedeutung für die Wiederaufnahme der Goldpreisrallye dürfte ein Ausbruch über die 4.800 US-Dollar haben.

Coeur Mining - Diese Minenaktie profitiert von einer breiten Rallye

Wir begleiten die Aktie des US-amerikanischen Produzenten bereits seit geraumer Zeit. Das Urgestein des Minensektors (Coeur Mining wurde vor knapp 100 Jahren als Coeur d'Alene Mines Corporation gegründet) hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Die US-Amerikaner zählten zu den prägenden Akteuren des Rohstoffbooms Anfang der 2000er Jahre, durchliefen dann aber eine schmerzhafte Restrukturierung. Mit der Übernahme von New Gold haben sich die US-Amerikaner nun eindrucksvoll zurückgemeldet. Gleichzeitig ergänzten sie ihr Gold-Silber-Portfolio mit dem Momentum- und Zukunftsmetall Kupfer. Allerdings wird sich der Charme des Kupfersegments erst in den kommenden Quartalen entfalten. Die Übernahme von New Gold wurde per 20. März offiziell vollzogen.

Die aktuellen Planungen für das „Rumpfjahr“ 2026 sehen folgendermaßen aus: Coeur Mining erwartet für das Jahr 2026 eine Produktion in Höhe von 680.000 bis 815.000 Unzen Gold, 18,7 Mio. bis 21,9 Mio. Unzen Silber sowie 50 Mio. bis 65 Mio. lbs Kupfer. Die beiden ehemaligen New Gold-Minen New Afton und Rainy River tragen entsprechend der vollzogenen Übernahme im Jahr 2026 nur etwas mehr als neun Monate zur Gesamtproduktion in diesem Jahr bei.

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Q1-Daten im Überblick

Coeur Mining legte am 06. Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Der Einfluss der Übernahme ist entsprechend begrenzt. Die Zahlen konnten sich dennoch sehen lassen. Das Unternehmen vermeldete einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 856,2 Mio. US-Dollar, nach 360,1 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der bereinigte Gewinn wurde mit 253,5 Mio. US-Dollar angegeben, nach 40,5 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EPS legte demnach von 0,08 US-Dollar auf 0,36 US-Dollar im aktuellen Berichtszeitraum zu. Das bereinigte EBITDA gab Coeur Mining mit 474,9 Mio. US-Dollar an, nach 121,9 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der wichtige free cash flow explodierte förmlich auf 266,8 Mio. US-Dollar. Im 1. Quartal 2025 verzeichneten die US-Amerikaner lediglich einen free cash flow in Höhe von 17,6 Mio. US-Dollar.

Fazit – Portfolio kann sich sehen lassen

Durch die Übernahme von New Gold hat Coeur Mining sein Portfolio exklusiv verstärkt die New Gold-Minen New Afton und Rainy River sind nicht nur reich an Kupfer. Sie sind auch qualitativ hochwertig. Lebensdauer, Kostenstruktur etc. überzeugen. Das Potenzial wird sich in den kommenden Quartalen entfalten, so es Coeur Mining gelingt, die PS auch tatsächlich auf die Straße zu bringen.

Aus charttechnischer Sicht bahnt sich ein frisches Kaufsignal an. Die Aktie übt massiven Druck auf den zentralen Widerstandsbereich von 20,0 CAD / 21,5 CAD aus. Ein frisches Kaufsignal würde der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 24 CAD eröffnen. Auch ein Durchmarsch in Richtung des letzten Verlaufshochs bei 28,2 CAD sollte nicht überraschen. Wichtige Unterstützungen liegen bei 17 CAD und 16 CAD.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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