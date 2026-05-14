AKTIE IM FOKUS
Dermapharm auf höchstem Stand seit August 2022
- Dermapharm-Aktien auf Höchststand seit Aug 2022
- Kurssprung 7,7 Prozent auf 50,50 Euro im SDax
- Berenberg sieht Aufwärtspotenzial und Übernahmechancen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Dermapharm sind am Donnerstag auf den höchsten Stand seit August 2022 geklettert. Zuletzt gewannen sie unter den führenden Werten im Kleinwerteindex SDax 7,7 Prozent auf 50,50 Euro.
Die Privatbank Berenberg sieht für den Kurs noch Luft nach oben und erhöhte das Kursziel von 44 auf 60 Euro. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, betonte Analyst Gerhard Orgonas in seinem Resümee des am Vortag präsentierten Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 18.461 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +9,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -33,20 %/+17,88 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8
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Habe mal kurz überschlagen, wie hoch der Anteil des Großaktionärs im Moment ist.
- 30.6.25 41.501.000 Aktien (77,08%), damit letzte meldepflichtige Schwelle überschritten
- 3.7.25 Kauf 100.000 Aktien
- 30.10.25 Kauf 1.080.000 Aktien
- 8.12.25 Kauf 1.438.000 Aktien
=> Bestand 44.119.000 Aktien (81,94%)
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