Dermapharm auf höchstem Stand seit August 2022

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 18.461 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +9,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -33,20 %/+17,88 % bedeutet.