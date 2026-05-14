UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals stimmten zuversichtlich nach der zuletzt schwächeren Kursentwicklung, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,13EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,20
Kursziel alt: 36,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Polo Tang
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,20
Kursziel alt: 36,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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