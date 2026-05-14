UBS stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt nach den Zahlen fürs erste Quartal von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter biete in einem am Aktienmarkt gescholtenen Sektor Qualität zu einer ansprechenden Bewertung, schrieb Zehua Jiang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 71,75EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zehua Jiang

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

