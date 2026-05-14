UBS stuft Scout24 auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 nach einem Kapitalmarkttag von 105 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe die KI-Führerschaft des Online-Portalbetreibers untermauert, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Margen sollten sich überdurchschnittlich entwickeln können./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 76,10EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 112
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 112
Kursziel alt: 105
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