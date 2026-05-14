UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 275,1EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
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