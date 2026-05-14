UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 275,1EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 310,00 € , was eine Steigerung von +12,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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