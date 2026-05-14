AKTIE IM FOKUS
Auto1 zollen Kurssprung vom Vortag Tribut
- Auto1 kurz an Vortagshoch, mittags auf 20,20 Euro
- 50-Tage-Linie stützte Rally Mittwoch 12,9 Prozent
- JPMorgan sieht starken Jahresstart, erwartet Details
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben am Donnerstag nur kurz an ihren Kurssprung vom Vortag angeknüpft. Nachdem sie mit 21,60 Euro ihr einen Monat altes Zwischenhoch eingestellt hatten, verloren sie gegen Mittag als einer der schwächsten MDax -Werte 2,2 Prozent auf 20,20 Euro. Damit beträgt der Kursverlust seit Jahresbeginn nun 26 Prozent, was auch für diesen Zeitraum einen der hinteren Plätze im Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen bedeutet.
Am Mittwoch hatten sich die Titel des Online-Gebrauchtwagenhändlers nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen sowie der Bestätigung der Jahresziele lange richtungslos präsentiert. Nach einem Tief am frühen Nachmittag erwies sich die für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie als Stütze. Die Aktien zogen in der Folge sukzessive an und schlossen mit einem Plus von 12,9 Prozent. Potenziell kursbewegende Nachrichten von der am Nachmittag laufenden Telefonkonferenz zu den Zahlen, auf der das Unternehmen zudem seine jährliche Kapitalmarktveranstaltung für den 17. Juni ankündigte, wurden bislang nicht bekannt.
Am Abend hatte Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan Auto1 einen starken Jahresstart attestiert und sich damit dem allgemein positiven Markttenor angeschlossen. Er sprach allerdings auch von einer "unnötigen Volatilität" der Aktien im Handelsverlauf. Denn der fundamentale Trend sei eindeutig und zeige schnell steigende Volumina, ein gutes Management der Lagerbestände und ein weiter steigendes operatives Gewinnwachstum (Ebitda). Von der angekündigten Kapitalmarktveranstaltung erwartet Diebel mehr Details zur für die Investoren wichtigen Geschäftsentwicklung der einzelnen Unternehmensbereiche sowie Aussagen zu den langfristigen Zielen./gl/mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 31.602 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +16,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,94 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +23,15 %/+82,27 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse
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