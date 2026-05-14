JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Volga-Studie habe für das Medikament Imfinzi bei Blasenkrebs positive Resultate gezeigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Nun brauche es mehr Details, um das Geschäftspotenziel gut einschätzen zu können./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 159,6EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

