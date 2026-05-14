Iran
Hindernis in Straße von Hormus sind nicht wir
- Iran macht die USA für Hormus-Blockade verantwortlich
- Iran lässt Schiffe nur koordiniert und gegen Gebühren passieren
- US-Seeblockade und Minenlage trieben Energiepreise
NEU-DELHI/TEHERAN (dpa-AFX) - Aus Sicht des Irans liegt die Blockade der Straße von Hormus vor allem an den USA. "Das Hindernis sind nicht wir, sondern die USA mit ihrer Blockade", sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Rande des Treffens der Brics-Außenminister in Neu-Delhi dem Staatssender Press TV. "Was uns betrifft, so ist die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe offen", sagte Araghtschi weiter, nur müsse eine Durchfahrt im Vorfeld mit den iranischen Seestreitkräften koordiniert werden.
Araghtschi äußerte zugleich die Hoffnung, dass die aktuelle Lage durch eine Aufhebung der "illegalen Blockade" durch die USA entschärft werde.
Irans Streitkräfte haben kurz nach Kriegsbeginn die Kontrolle über die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus übernommen. Durch Drohungen, Kontrollen und Angriffe auf Schiffe kam der Verkehr in der Meerenge weitgehend zum Erliegen. Die Folge waren weltweit deutlich steigende Energie- und Kraftstoffpreise.
Teheran betont stets, die Straße von Hormus sei nicht blockiert. Faktisch müssen sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und dürfen anschließend nur einen Korridor nahe der iranischen Küste passieren. Dafür verlangt die iranische Führung hohe Gebühren. Völkerrechtlern zufolge verstoßen solche Gebühren gegen das Recht auf Transitpassage. Die USA verhängten Mitte April ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran, um das Land unter anderem von Öleinnahmen abzuschneiden.
Die Meerenge ist iranischen Angaben nach vermint. Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump mit dem Militäreinsatz "Projekt Freiheit" versucht, die Meerenge wieder für den Schiffsverkehr zu öffnen. Zwei Tage später stoppte Trump den Einsatz mit Verweis auf diplomatische Bemühungen. Auch während der Waffenruhe, die im Iran-Krieg seit Anfang April gilt, kam es zu militärischen Spannungen in der Straße von Hormus. Nach Angriffen und Feuerwechseln zwischen US- und iranischen Kräften drohte der Konflikt wieder zu eskalieren./str/DP/nas
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"Unter der Führung Frankreichs und Großbritanniens bereitet ein internationales Bündnis eine mögliche Marinemission nach einem Ende der Kampfhandlungen vor."
bin gerade im chat intel cams osint,das ganze fängt an zu eskalieren,us-zerstörer angegriffen mit drohnen und raketen,quellennachweis iranisches staatsfernsehen,revolutionsgarden,ein heilloses dureinander,kampfjets unter anderem der engländer sind richtung iran unterwegs,israel macht mit...die usa stecken quasi in der strasse von hormus fest,es soll erhebliche schäden an einem der angeblich 3 zerstörer geben, kampfflugzeuge aus kuwait unterwegs, raketen von seiten der usa in richtung südiran unterwegs, ntv berichtete nur wage von explosionen in kuwait, iran wirft den usa vor, durch den angriff auf einen iranischen tanker den waffenstillstand gebrochen zu haben,quelle aje-news...ersma abwarten wie sich das weiter entwickelt,sollte das ganze entgleisen dann fliegt einem der ölpreis um die ohrenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍