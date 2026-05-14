Friedrich Vorwerk Group Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 14.05.2026

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie ist bisher um -5,34 % auf 70,98€ gefallen. Das sind -4,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,54 %, geht es heute bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Friedrich Vorwerk Group insgesamt ein Minus von -13,69 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -7,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,06 %. Im Jahr 2026 gab es für Friedrich Vorwerk Group bisher ein Minus von -8,63 %.

Während Friedrich Vorwerk Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,80 %. Damit gehört Friedrich Vorwerk Group heute zu den auffälligeren Werten.

Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,42 % 1 Monat -2,06 % 3 Monate -13,69 % 1 Jahr +23,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Stand: 14.05.2026, 12:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Friedrich Vorwerk: Berenberg bestätigt Buy mit 110 €, Q1 zeigte Umsatz‑ und Margensteigerung und einen Auftragsbestand von ~1,07 Mrd.€, Nutzer sehen rechnerische Bewertungen über 100 € während andere ein Kursplateau bei 70–90 € erwarten; Unsicherheit wegen Gesetzesrisiken und künftigen Auftragseingängen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Friedrich Vorwerk Group eingestellt.

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd.EUR € wert.

Der neue Infrastruktur-Boom sorgt auch an der Börse für steigende Kurse, sofern Anleger auf die richtigen Pferde setzen. Ein heißer Kandidat für spekulative Anleger ist der kanadische Methan-Spezialist Zefiro Methane. Auch die deutschen Unternehmen …

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.