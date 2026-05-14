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    Merz will Europas Macht mit EU-Haushaltsreform stärken

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Haushalt modernisieren für mehr Souveränität
    • Haushalt auf Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit ausrichten
    • Klare Absage neuer Schulden aus Verfassungsgründen
    Merz will Europas Macht mit EU-Haushaltsreform stärken
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    AACHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich für eine "grundlegende Modernisierung" des EU-Haushalts ausgesprochen, um Europa als eigenständige Macht in einer Welt im Umbruch zu festigen. In seiner Rede bei der Verleihung des Karlspreises an Mario Draghi in Aachen sprach er sich dafür aus, die mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union mehr auf militärische und wirtschaftliche Stärke auszurichten.

    Klare Absage an neue Schulden

    "Verschlankte Struktur, Investitionen in Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung, den Fokus auf europäische Mittel für europäische Politik. All das ist nötig, weil die Mittel begrenzt sind", sagte Merz. Neuen Schulden erteilte er eine klare Absage. "Diesen Weg kann Deutschland schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mitgehen."

    Der EU-Haushalt wird jeweils für sieben Jahre festgelegt. Aktuell wird über das Budget für 2028 bis 2034 verhandelt, das nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission inflationsbereinigt 1,76 Billionen Euro umfassen soll. Deutschland trägt als größte Volkswirtschaft der EU den mit Abstand größten Teil dazu bei.

    Merz moniert, dass der Haushalt immer noch "geradezu planwirtschaftlich" für sieben Jahre erstellt werde und über zwei Drittel des Geldes "in Umverteilung und Subventionen" fließen würden. Er will das Budget nun vor allem zur Stärkung der europäischen Souveränität in einer Welt nutzen, in der Großmachtpolitik von Staaten wie den USA, China und Russland eine bestimmende Rolle spielt.

    "Europa hat sich aufgemacht, eine Macht zu werden"

    Der Kanzler hatte sich schon bei früheren Reden dafür eingesetzt, dass die EU auf ihre eigene militärische und wirtschaftliche Stärke setzen müsse. "Wir müssen selbstbewusst unsere eigenen Interessen definieren. Und wir müssen bereit sein, für die Wahrung dieser Interessen auch etwas einzusetzen", sagte er nun in Aachen.

    Europa sei aufgewacht und habe verstanden, dass es sich nur über wirtschaftliche und sicherheitspolitische Stärke in dieser Welt zu behaupten könne. "Europa hat sich aufgemacht, eine Macht zu werden, eine Macht, die den Stürmen dieser neuen Zeit trotzt."/mfi/cd/DP/jha






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