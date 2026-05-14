UBS hebt Ziel für Siemens auf 310 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 275,3 auf Tradegate (14. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 220,16 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -16,52 %/+21,60 % bedeutet.