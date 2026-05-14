ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Siemens auf 310 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Siemens von 300 auf 310 Euro
- Konzern überzeugt bei Elektrifizierung und Automation
- Studie von Andre Kukhnin veröffentlicht Mitte Mai 2026
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 275,3 auf Tradegate (14. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 220,16 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -16,52 %/+21,60 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 310 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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ja der eine Auftrag ist Pillepalle,
Das finde ich richtig klasse!!!
Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.