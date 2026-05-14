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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens auf Rekordhoch - Höhere Kursziele nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens-Aktie erreicht Rekordhoch bei rund 276 Euro
    • UBS hebt Kursziel auf 310 Euro und empfiehlt Kauf
    • JPMorgan hebt Ziel auf 335 Euro und bleibt positiv
    AKTIE IM FOKUS - Siemens auf Rekordhoch - Höhere Kursziele nach Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens haben am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Mit einem Anstieg um 3,5 Prozent auf rund 276 Euro knüpften sie an das Vortagsplus nach den Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen des Technologiekonzerns an und ließen die Bestmarke aus dem Februar knapp hinter sich. Gestützt wurden die Titel von positiven Studien, welche ihnen noch ordentlich Luft nach oben einräumen.

    Die Schweizer Großbank UBS hob nach einer tieferen Betrachtung der Geschäftsentwicklung ihr Kursziel von 300 auf 310 Euro an und rät weiter zum Kauf. Siemens stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Analyst Andre Kukhnin. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für das Kerngeschäft aus smarter Infrastruktur, Digital Industries und Mobilität im kommenden Geschäftsjahr nach oben, sieht diese aber immer noch als eher konservativ an.

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    Die im November anstehenden Zahlen für das laufende Geschäftsjahr dürften sich Kukhnin zufolge als ein wichtiger Kurstreiber erweisen. Auch die Aussicht auf eine Dekonsolidierung der Beteiligung am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers sowie auf eine Dezentralisierung der Unternehmensführung im kommenden Frühjahr könnte dem Aktienkurs zugutekommen. Die Bewertung bleibe im Branchenvergleich mit den europäischen Wettbewerbern ABB , Schneider Electric und Legrand attraktiv.

    Die US-Bank JPMorgan hob ihr Siemens-Kursziel von 325 auf 335 Euro an und hält ebenfalls an ihrem positiven Anlagevotum fest. Experte Phil Buller setzt im kommenden Geschäftsjahr auf noch mehr Gewinndynamik sowohl bei Digital Industries als auch bei smarter Infrastruktur./gl/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 91,92 auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 220,60 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -16,61 %/+21,46 % bedeutet.




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