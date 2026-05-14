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    Besonders beachtet!

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    Schaeffler Aktie bestätigt den positiven Trend - 14.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Schaeffler Aktie bisher um +5,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie bestätigt den positiven Trend - 14.05.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Schaeffler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.05.2026

    Die Schaeffler Aktie konnte bisher um +5,84 % auf 9,9650 zulegen. Das sind +0,5500  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schaeffler Aktie. Nach einem Plus von +2,50 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,9650, mit einem Plus von +5,84 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Schaeffler konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,19 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +18,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Schaeffler einen Anstieg von +12,52 %.

    Während Schaeffler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %.

    Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,31 %
    1 Monat +27,12 %
    3 Monate -13,19 %
    1 Jahr +128,96 %
    Stand: 14.05.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,41 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 14.05. - FTSE Athex 20 stark +1,94 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    +5,95 %
    +18,53 %
    +27,62 %
    -12,53 %
    +129,34 %
    +59,36 %
    +26,20 %
    -33,87 %
    -28,79 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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