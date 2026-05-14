Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,17087 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,17087. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,130137USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,17087USD. Ihr Einsatz wäre nun 5.180,21USD wert – ein Zuwachs von +3,60 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das EUR/USD-Sentiment der letzten 14 Tage vorsichtig bis leicht bärisch. Kurs pendelt um Februartief ~1,165–1,173 und testet Vorwochenhoch ~1,178–1,183. Typische Spannen: ca. 1,17x. Widerstände: 1,1742/1,1796/1,1830; Unterstützungen: 1,1676/1,1575. Technisch: 20‑Tage-Linie als Unterstützung, 200‑Tage-Durchschnitt als Widerstand. Keine klare Aufwärtsrichtung.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.