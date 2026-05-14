aiMotive stellt aiWare5 vor, das unübertroffene Flexibilität und Skalierbarkeit für KI-Anwendungen im Automobilbereich von L2+ bis L4 bietet

Im Gegensatz zu vielen anderen universell einsetzbaren NPUs auf dem Markt wurde aiWare von Grund auf speziell für die Inferenzverarbeitung im Automobilbereich entwickelt. aiWare5 bietet gegenüber dem serienerprobten aiWare4 zahlreiche wesentliche Verbesserungen, indem es die branchenführende Effizienz beibehält und gleichzeitig den für Systeme der nächsten Generation erforderlichen enormen Durchsatz deutlich steigert. Während aiWare4 seine Leistungsfähigkeit bereits durch die Bereitstellung vollständiger L2+-Fahrlösungen auf kostengünstigen Plattformen wie dem Nextchip APACHE6 unter Beweis gestellt hat, führt aiWare5 zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen ein, darunter:

BUDAPEST, Ungarn, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- aiMotive, ein führender Anbieter von KI-Technologien für die Automobilindustrie, gibt heute die offizielle Markteinführung von aiWare5 bekannt, seiner NPU-IP der neuesten Generation für die Automobilindustrie. Nach einem erfolgreichen Soft Launch auf der CES und einer deutlichen Erweiterung des aiWare-Ökosystems durch eine strategische Partnerschaft mit Socionext, um den Anforderungen globaler Tier-1- und OEM-Partner gerecht zu werden, steht aiWare5 nun für die allgemeine Lizenzierung zur Verfügung. aiWare wurde zwar schon immer darauf ausgelegt, jegliche KI-Workloads im Automobilbereich zu beschleunigen, doch diese neueste Version bietet zudem vollständige Unterstützung für den aktuellen aiDrive-Software-Stack für autonomes Fahren, dessen allgemeine Lizenzierung kürzlich angekündigt wurde.

Verbesserte Unterstützung für zukünftige Fortschritte bei KI-Workloads wie LLMs, Vision Transformers und SSMs

Unterstützung für dynamische FP8-Skalierung

Weiterer Ausbau der Führungsposition im Bereich Tooling durch einen einzigartigen, GPU-optimierten Emulator, der eine bitgenaue Modellierung in Echtzeit vor dem ersten Silizium ermöglicht

Diese einzigartige Kombination aus Leistungsskalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit bei der Systemmodellierung ermöglicht schnellere Designzyklen – von Edge-Sensorprozessoren bis hin zu zentralisierten Hochleistungs-Fahrzeug-Computing-Plattformen.

Als weltweit erste ISO 26262 ASIL B-zertifizierte NPU-IP bietet aiWare eine sicherheitsorientierte Grundlage für Serien-Automobilprogramme. Entwickelt als Safety Element out of Context (SEooC), wird es durch umfassende Sicherheitsdokumentation und Compliance-Unterstützung ergänzt, was die Integration in ASIL B- und höher konforme Systeme vereinfacht.

Über die Hardware hinaus wird aiWare5 durch branchenführende Entwicklungstools ergänzt. Der einzigartige, GPU-optimierte aiWare-Emulator ermöglicht eine groß angelegte Software-in-the-Loop (SiL)-Validierung des endgültigen KI-basierten ADAS-Software-Stacks ohne Ziel-Silizium. In Kombination mit aiWare Studio – das eine Offline-Optimierung neuronaler Netze und eine Leistungsabschätzung mit einer Abweichung von weniger als 5 % vom endgültigen Silizium ermöglicht – können Entwicklungsteams den Großteil der Workload-Optimierung bereits vor der Verfügbarkeit der Hardware abschließen, was die Entwicklungszeiten und das Integrationsrisiko erheblich reduziert.

Das deterministische Design der Architektur unterstützt zudem die Zertifizierungsbemühungen und gewährleistet vorhersehbare, serienreife Leistung in sicherheitskritischen Automobilanwendungen.

„aiWare5 stellt einen großen Schritt vorwärts bei der skalierbaren, serienreifen KI-Beschleunigung für den Automobilbereich dar", sagte Márton Fehér, SVP of Semiconductor Engineering. „Von Anfang an haben wir uns der automobil-nativen Inferenz verschrieben. Während andere allgemeine Designs anpassen, ermöglicht uns unser Fokus auf die spezifischen Anforderungen der Fahrzeugumgebung, OEMs und Halbleiterpartnern eine konkurrenzlose, sicherheitszertifizierte und zukunftssichere NPU-IP-Lösung anzubieten."

aiWare5 ist ab sofort für die sofortige Lizenzierung und IP-Bereitstellung verfügbar und eignet sich für die Integration in Automotive-SoCs der nächsten Generation, dedizierte KI-Beschleuniger-Coprozessoren oder Chiplets.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.aimotive.com

Kontakt:

Bence Boda

Marketing Director

bence.boda@aimotive.com

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