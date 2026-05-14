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    Selenskyj

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    Fünf Tote in Kiew nach russischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünf Tote in Kiew darunter ein zwölfjähriges Mädchen
    • Mehr als zehn Personen gelten als vermisst in Kiew
    • Russland setzte mehr als 800 Drohnen bei Angriffen ein
    Selenskyj - Fünf Tote in Kiew nach russischen Angriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer in Kiew nach den nächtlichen russischen Drohnen- und Raketenangriffen ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf fünf gestiegen. "Mehr als zehn Menschen gelten als vermisst", schrieb er bei Telegram. Zuvor war von einem Toten die Rede gewesen. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist auch ein zwölfjähriges Mädchen tot aus den Trümmern geborgen worden. Zudem wurden rund 40 Menschen in der ukrainischen Hauptstadt verletzt.

    Landesweit habe das russische Militär 180 Objekte beschädigt, davon seien 50 ganz gewöhnliche Wohnhäuser, teilte Selenskyj mit. Neben Kiew hat es seinen Angaben nach auch das Umland der Hauptstadt mit sieben Verletzten, Charkiw mit 28 Verletzten und das Gebiet Odessa mit zwei Verletzten schwer getroffen.

    Schon am Vortag hatte Russland mit mehr als 800 eingesetzten Drohnen eine der schwersten und am längsten anhaltenden Attacken auf die Ukraine seit Kriegsbeginn geführt. Die Angriffe folgten kurz nach einer dreitägigen Waffenruhe rund um einen Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und einer Militärparade auf dem Roten Platz. Eine von Kiew vorgeschlagene Verlängerung der Feuerpause lehnte Moskau ab. Selenskyj kritisiert immer wieder den russischen Beschuss ziviler Ziele und fordert mehr Druck auf Moskau./bal/DP/nas





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