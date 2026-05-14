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    Xi wirbt bei Bankett mit Trump für Partnerschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi‑nennt China‑USA wichtigste bilaterale Beziehung
    • Xi fordert Partner statt Gegner im Verhältnis
    • Trump betont gemeinsame Werte und Zukunftschancen
    Xi wirbt bei Bankett mit Trump für Partnerschaft
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat beim Staatsbankett mit US-Präsident Donald Trump die Bedeutung des Verhältnisses ihrer beiden Länder hervorgehoben. "Wir finden seit jeher, dass dies die wichtigste bilaterale Beziehung der Welt ist", sagte er beim Trinkspruch in der Großen Halle des Volkes in Peking. Beide Länder sollten Partner statt Gegner sein, warb Xi.

    Trump betonte anschließend den langjährigen Austausch zwischen China und den USA. Die Menschen beider Staaten hätten viel gemeinsam und schätzen harte Arbeit, Mut und Erfolge, sagte er. "Wir haben die Chance, diese Werte zu nutzen, um für unsere Kinder eine Zukunft von größerem Wohlstand, Zusammenarbeit, Glück und Frieden zu schaffen", sagte Trump.

    Mit dem Bankett endete der erste Tag von Trumps Peking-Besuch. Am Freitag will er nach einem weiteren Treffen mit Xi die Heimreise in die USA antreten./jon/DP/nas





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