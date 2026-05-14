AKTIE IM FOKUS
SMA Solar bügeln jüngste Schwäche aus - 'Einstiegsgelegenheit'
- SMA Solar Kurserholung 13,7% bei 63,50 Euro
- Quartalszahlen riefen Vortagsverluste hervor
- Seit Jahresanfang mehr als 86 Prozent Gewinn
FRANKFURT (dpa-AFX) - SMA Solar haben am Donnerstag ihre kräftigen Kursverluste vom Vortag mehr als wettgemacht. Zuletzt gewannen die Titel an der Spitze im Kleinwerte-Index SDax 13,7 Prozent auf 63,50 Euro. Es fehlt ihnen nicht viel bis zum Anfang dieser Woche mit 64 Euro erreichten höchsten Stand seit Herbst 2023.
Am Vortag hatten die Papiere nach Quartalszahlen kräftig Federn gelassen - trotz Signalen einer Trendwende bei der Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen, die den Hersteller von Solar-Wechselrichtern zuversichtlicher für 2026 stimmen. Am Markt wurde auf Gewinnmitnahmen verwiesen nach dem starken Lauf der Papiere seit Anfang März, getrieben von der Hoffnung der Investoren auf eine Geschäftsbelebung. Seit Jahresanfang haben Anleger von SMA Solar ein Plus von mehr als 86 Prozent auf dem Konto, womit die Anteile zu den fünf besten im SDax zählen.
Jefferies-Analyst Constantin Hesse sieht in der jüngsten Kursschwäche nach den Zahlen eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Er ist bei einem von 58 auf 71 Euro angehoben Kursziel weiter optimistisch und betont die sich verbessernde Auftragslage der Nordhessen./ajx/ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 18.498 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,67 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -37,95 %/+12,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
SMA war kurz vor der Pleite.
Der Anstieg passt nicht. Das fällt schnell wieder!!!!
Bericht
EU stoppt Förderung von Energieprojekten mit chinesischen Wechselrichtern
https://www.welt.de/politik/ausland/article69ea4497c4c1fb99d23d95b8/bericht-eu-stoppt-foerderung-von-energieprojekten-mit-chinesischen-wechselrichtern.html