SMA Solar bügeln jüngste Schwäche aus - 'Einstiegsgelegenheit'

Jefferies-Analyst Constantin Hesse sieht in der jüngsten Kursschwäche nach den Zahlen eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Er ist bei einem von 58 auf 71 Euro angehoben Kursziel weiter optimistisch und betont die sich verbessernde Auftragslage der Nordhessen./ajx/ck/jha/

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 18.498 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,67 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -37,95 %/+12,97 % bedeutet.