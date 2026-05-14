Silber crasht. Was steckt dahinter?

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,44 % 1 Monat +12,69 % 3 Monate +14,38 % 1 Jahr +164,19 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 86,59. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,77700USD. Heute notiert Silber bei 86,59USD. Ihr Einsatz wäre nun 26.418,8USD wert – ein Zuwachs von +164,19 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig volatil, saisonal tendenziell schwächer (Mai/Juni), mit Erwartung Herbststeigerungen aufgrund vermuteter Knappheit des verfügbaren Silbers. Berichte verweisen auf chinesische Käufe, BRICS-Ansätze; Minenaktien ziehen an, Diskussionen zu COMEX. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht eindeutig beziffert. Quelle: wallstreetONLINE.