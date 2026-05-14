Silberpreis
Silber crasht. Was steckt dahinter?
Silber bricht ein und fällt auf 86,59 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,44 %
|1 Monat
|+12,69 %
|3 Monate
|+14,38 %
|1 Jahr
|+164,19 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,77700USD. Heute notiert Silber bei 86,59USD. Ihr Einsatz wäre nun 26.418,8USD wert – ein Zuwachs von +164,19 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig volatil, saisonal tendenziell schwächer (Mai/Juni), mit Erwartung Herbststeigerungen aufgrund vermuteter Knappheit des verfügbaren Silbers. Berichte verweisen auf chinesische Käufe, BRICS-Ansätze; Minenaktien ziehen an, Diskussionen zu COMEX. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht eindeutig beziffert. Quelle: wallstreetONLINE.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,50EUR
|+0,33 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,03EUR
|+0,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,90EUR
|+0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|449,38EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,00EUR
|-1,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|694,60EUR
|-0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,50EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,82EUR
|+0,46 %
|Long
|1
|0,00
|129,00EUR
|+0,32 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,379EUR
|0,00 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.