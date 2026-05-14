🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWindfall Geotek AktievorwärtsNachrichten zu Windfall Geotek
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Windfall Geotek legt finale, durch KI gestützte Gold-, Kupfer- und Silberziele im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources im Norden von Zentral-British Columbia vor

    Windfall Geotek legt finale, durch KI gestützte Gold-, Kupfer- und Silberziele im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources im Norden von Zentral-British Columbia vor
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

     

    Brossard, Québec / 14. Mai 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein KI-System auf Basis von Machine Learning eingesetzt hat, um Gold-, Kupfer- und Silberexplorationsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Projekt Toodoggone von Hi-View Resources im Norden von Zentral-British Columbia zu ermitteln.

     

    Das Projekt Toodoggone befindet sich in der äußerst aussichtsreichen Region Golden Horseshoe im bekannten Gold- und Kupferbergbaurevier Toodoggone in British Columbia. Das Projekt erstreckt sich über mehr als 27.000 Hektar und liegt in der Nähe wichtiger Entdeckungen wie Aurora sowie fortgeschrittener Entwicklungsprojekte wie Kemess, Ranch, Lawyers, Mets, Baker und Shasta.

     

    Im April 2026 wurden Hunderte von Variablen aus magnetischen und topografischen Daten sowie Gold-, Kupfer- und Silberanalysedaten für das Projekt Toodoggone von Hi-View Resources einer KI-Bewertung durch das KI-System von Windfall Geotek unterzogen.

     

    Windfall Geotek ermittelte auf Basis einer Ähnlichkeitswahrscheinlichkeit von 80–85 % hinsichtlich des Auffindens desselben mineralisierten Gesteins insgesamt vierzehn (14) Goldziele, fünf (5) Kupferziele und einunddreißig (31) Silberziele auf dem Projekt Toodoggone von Hi-View Resources. Zugleich werden vier (4) Bereiche auf den Konzessionsgebieten Black Pearl, Lawyers East und Saunders von den KI-Modellen für Gold, Kupfer und Silber als besonders aussichtsreich identifiziert.

     

    Michel Fontaine, President und Chief Executive Officer von Windfall Geotek, sagt dazu:

    „Eine große Herausforderung in der Mineralexploration ist die Deckschicht, denn sie verbirgt die Oberflächengeologie. Die KI-gestützte Plattform von Windfall begegnet diesem Problem durch die Identifizierung oberflächennaher Ziele (0 bis 300 Meter) unterhalb von Sumpfgebieten und Bodenbedeckungen, wo Ausbisse nicht sichtbar sind. Machine Learning schafft nichts Neues; die Technologie erkennt und reproduziert geologische Muster auf Grundlage bestehender Daten. Durch die Extrahierung der digitalen Signatur einer bekannten Lagerstätte und die Anwendung auf historische Datensätze identifiziert unser System Gebiete mit Potenzial für eine ähnliche Mineralisierung. Mit diesem Ansatz kann der Explorationsaufwand um bis zu 98 bis 99 % reduziert werden, was eine schnellere und gezieltere Exploration ermöglicht.“

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Windfall Geotek legt finale, durch KI gestützte Gold-, Kupfer- und Silberziele im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources im Norden von Zentral-British Columbia vor Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Brossard, Québec / 14. Mai 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     