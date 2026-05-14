Windfall Geotek legt finale, durch KI gestützte Gold-, Kupfer- und Silberziele im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources im Norden von Zentral-British Columbia vor

Brossard, Québec / 14. Mai 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein KI-System auf Basis von Machine Learning eingesetzt hat, um Gold-, Kupfer- und Silberexplorationsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Projekt Toodoggone von Hi-View Resources im Norden von Zentral-British Columbia zu ermitteln.

Das Projekt Toodoggone befindet sich in der äußerst aussichtsreichen Region Golden Horseshoe im bekannten Gold- und Kupferbergbaurevier Toodoggone in British Columbia. Das Projekt erstreckt sich über mehr als 27.000 Hektar und liegt in der Nähe wichtiger Entdeckungen wie Aurora sowie fortgeschrittener Entwicklungsprojekte wie Kemess, Ranch, Lawyers, Mets, Baker und Shasta.

Im April 2026 wurden Hunderte von Variablen aus magnetischen und topografischen Daten sowie Gold-, Kupfer- und Silberanalysedaten für das Projekt Toodoggone von Hi-View Resources einer KI-Bewertung durch das KI-System von Windfall Geotek unterzogen.

Windfall Geotek ermittelte auf Basis einer Ähnlichkeitswahrscheinlichkeit von 80–85 % hinsichtlich des Auffindens desselben mineralisierten Gesteins insgesamt vierzehn (14) Goldziele, fünf (5) Kupferziele und einunddreißig (31) Silberziele auf dem Projekt Toodoggone von Hi-View Resources. Zugleich werden vier (4) Bereiche auf den Konzessionsgebieten Black Pearl, Lawyers East und Saunders von den KI-Modellen für Gold, Kupfer und Silber als besonders aussichtsreich identifiziert.

Michel Fontaine, President und Chief Executive Officer von Windfall Geotek, sagt dazu:

„Eine große Herausforderung in der Mineralexploration ist die Deckschicht, denn sie verbirgt die Oberflächengeologie. Die KI-gestützte Plattform von Windfall begegnet diesem Problem durch die Identifizierung oberflächennaher Ziele (0 bis 300 Meter) unterhalb von Sumpfgebieten und Bodenbedeckungen, wo Ausbisse nicht sichtbar sind. Machine Learning schafft nichts Neues; die Technologie erkennt und reproduziert geologische Muster auf Grundlage bestehender Daten. Durch die Extrahierung der digitalen Signatur einer bekannten Lagerstätte und die Anwendung auf historische Datensätze identifiziert unser System Gebiete mit Potenzial für eine ähnliche Mineralisierung. Mit diesem Ansatz kann der Explorationsaufwand um bis zu 98 bis 99 % reduziert werden, was eine schnellere und gezieltere Exploration ermöglicht.“