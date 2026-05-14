Börsen Update Europa - 14.05. - FTSE Athex 20 stark +1,86 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:43) bei 31.804,17 PKT und steigt um +0,58 %. Top-Werte: Schaeffler +5,84 %, Delivery Hero +4,71 %, Wacker Chemie +4,15 % Flop-Werte: freenet -6,78 %, IONOS Group -2,09 %, Nemetschek -1,95 %

Der DAX steht aktuell (13:59:40) bei 24.475,72 PKT und steigt um +1,03 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,88 %, Siemens +2,65 %, Siemens Energy +2,40 % Flop-Werte: BMW -4,27 %, Scout24 -2,59 %, Heidelberg Materials -1,90 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.825,75 PKT und steigt um +1,33 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +10,76 %, SUESS MicroTec +4,13 %, AIXTRON +3,12 %

Flop-Werte: freenet -6,78 %, Carl Zeiss Meditec -2,53 %, IONOS Group -2,09 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.925,46 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,88 %, Siemens +2,65 %, Siemens Energy +2,40 %

Flop-Werte: BMW -4,27 %, Prosus Registered (N) -1,85 %, Deutsche Boerse -1,18 %

Der ATX steht aktuell (13:59:52) bei 5.941,06 PKT und steigt um +1,05 %.

Top-Werte: Palfinger +2,74 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,17 %, Verbund Akt.(A) +1,35 %

Flop-Werte: PORR -3,02 %, STRABAG -1,23 %, EVN -0,43 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.079,71 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Stellantis +2,64 %, Societe Generale +1,52 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,39 %

Flop-Werte: Carrefour -1,24 %, Capgemini -1,18 %, Eurofins Scientific -0,71 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.074,20 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,31 %, ABB +1,19 %, SKF (B) +0,92 %

Flop-Werte: Sandvik -1,20 %, AstraZeneca -0,42 %, Getinge (B) -0,41 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.765,00 PKT und steigt um +1,86 %.

Top-Werte: Viohalco +4,17 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,84 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,43 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,69 %, Coca-Cola HBC -1,27 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,26 %