Biogen Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 14.05.2026

Die Biogen Aktie konnte bisher um +5,66 % auf 184,91€ zulegen. Das sind +9,91 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Biogen Aktie. Nach einem Plus von +2,47 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 184,91€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Biogen ist ein US-Biotechkonzern mit Fokus auf Neurologie, v. a. Multiple Sklerose, Alzheimer und seltene Krankheiten. Kernprodukte: Tecfidera, Tysabri, Spinraza, Leqembi (mit Eisai). Starke Position in MS, jedoch wachsender Wettbewerbsdruck. Wichtige Konkurrenten: Roche, Novartis, Sanofi, Eli Lilly. USP: langjährige Neuro-Expertise, starke Pipeline in ZNS-Indikationen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Biogen Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +16,11 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +28,04 % gewonnen.

Während Biogen heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,28 %.

Biogen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,91 % 1 Monat +27,41 % 3 Monate +16,11 % 1 Jahr +73,28 %

Informationen zur Biogen Aktie

Stand: 14.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 147 Mio. Biogen Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,20 Mrd.EUR € wert.

CELIA did not meet its primary endpoint assessing dose response; based on the strength of the biomarker and efficacy data, Biogen plans to advance diranersen to registrational developmentRobust reductions in tau pathology were observed across all …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amgen, Eli Lilly und Co.

Amgen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Eli Lilly notiert im Plus, mit +0,53 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,26 %. Sanofi legt um +0,21 % zu

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Ob die Biogen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Biogen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.