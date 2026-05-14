Talent Infinity meldet Aufnahme einer magnetischen Flugvermessung über dem Konzessionsgebiet Wildcat in der Nähe von Fort St. James (British Columbia)

Vancouver, BC – 14. Mai 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) (das „Unternehmen“ oder „TICO“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hubschraubergestützte magnetische Flugvermessung über dem Konzessionsgebiet Wildcat unweit des Bergbaubezirks Mount Milligan im Zentrum von British Columbia aufgenommen hat.

Die hubschraubergestützte hochauflösende magnetische Vermessung wird von der Firma Peter E. Walcott & Associates Limited durchgeführt und zielt darauf ab, das Verständnis des Unternehmens für die Geologie auf Konzessionsebene zu verbessern und magnetische Signaturen zu ermitteln, die möglicherweise mit einer Kupfer-Gold-Mineralisierung und damit verbundenen Intrusionssystemen in Zusammenhang stehen. Die Vermessung wird rund 7.600 Hektar des Konzessionsgebiets abdecken und voraussichtlich dazu beitragen, Explorationsziele für künftige Feldprogramme und Bohrkampagnen zu verfeinern.

John Eren, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Die Aufnahme der Exploration bei Wildcat ist ein wichtiger Meilenstein für TICO, da wir damit aktiv mit der Weiterentwicklung des vom Unternehmen in den vergangenen Monaten zusammengestellten Portfolios beginnen. Diese magnetische Flugvermessung soll unser Verständnis der Geologie des Konzessionsgebiets verbessern und uns dabei helfen, Explorationsziele zu ermitteln, auf die sich die zukünftigen Feldprogramme und Bohrkampagnen bei Wildcat konzentrieren können.“

Abbildung 1. Regionale Karte des Konzessionsgebiets Wildcat

Das Konzessionsgebiet Wildcat befindet sich in strategischer Lage im Quesnel Trough, einem ertragreichen Mineralgürtel, in dem mehrere bedeutende porphyrische Kupfer-Gold-Lagerstätten und -Explorationsprojekte angesiedelt sind, wie auch die nahegelegene Mine Mount Milligan. Nach Einschätzung des Unternehmens ist das Gelände des Projekts Wildcat nach wie vor unzureichend erkundet und bietet großes Potenzial für die Auffindung einer porphyrischen Mineralisierung.

Über Talent Infinity Resource Developments Inc.

Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten mit kritischen Rohstoffen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und verfolgt eine Strategie der Auffindung und Erschließung von kaum explorierten Projekten mit soliden geologischen Basisdaten, historisch nachgewiesener Mineralisierung und Explorationspotenzial in Distriktgröße.