Diginex kündigt Milliarden-Dollar-KI-Deal & 100 Mio. USD Akquisitionen an
Diginex setzt auf Wachstum durch KI, Daten und Nachhaltigkeit: Milliarden-Deal mit Resulticks, neue Reseller-Partnerschaft und starke Insider-Investments prägen die nächste Phase.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Diginex hat einen definitiven Aktientauschvertrag zur Übernahme von Resulticks im Volumen von 1,5 Mrd. USD geschlossen; das Long‑Stop‑Datum wurde auf den 29. Mai 2026 verlängert; kein Abschluss garantiert.
- Strategische Neuausrichtung: Ausbau von einer Nachhaltigkeits‑Reporting‑Firma zur globalen KI-, Daten‑ und Nachhaltigkeitsplattform.
- Seit dem Nasdaq‑IPO wurden drei Akquisitionen mit einem Gesamttransaktionswert von über 100 Mio. USD getätigt (Matter DK: 13 Mio. USD; The Remedy Project: 7,6 Mio. USD; Plan A: 80 Mio. USD).
- Diginex hat eine strategische Reseller‑Vereinbarung mit Resulticks geschlossen, die auf bis zu 40 Mio. USD kumulierten Umsatz über vier Jahre abzielt; diese Vereinbarung ist unabhängig von der geplanten Übernahme.
- Chairman/Gründer investierte seit dem IPO 25,4 Mio. USD in Stammaktien (Durchschnittspreis 5,69 USD/Aktie; 11,54 Mio. USD im Juli zu 5,13 USD; 13,84 Mio. USD im Oktober zu 6,16 USD) — der bezahlte Preis liegt etwa 4,7‑mal über dem aktuellen Kurs.
- Finanzlage und Warnhinweise: Das Unternehmen ist schuldenfrei, betont aber, dass kein Garantien für den Abschluss der Resulticks‑Transaktion oder für die Realisierung der erwarteten strategischen/finanziellen Vorteile bestehen und Akquisitionen Risiken bergen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Diginex ist am 09.07.2026.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte