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    Diginex kündigt Milliarden-Dollar-KI-Deal & 100 Mio. USD Akquisitionen an

    Diginex setzt auf Wachstum durch KI, Daten und Nachhaltigkeit: Milliarden-Deal mit Resulticks, neue Reseller-Partnerschaft und starke Insider-Investments prägen die nächste Phase.

    Diginex kündigt Milliarden-Dollar-KI-Deal & 100 Mio. USD Akquisitionen an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Diginex hat einen definitiven Aktientauschvertrag zur Übernahme von Resulticks im Volumen von 1,5 Mrd. USD geschlossen; das Long‑Stop‑Datum wurde auf den 29. Mai 2026 verlängert; kein Abschluss garantiert.
    • Strategische Neuausrichtung: Ausbau von einer Nachhaltigkeits‑Reporting‑Firma zur globalen KI-, Daten‑ und Nachhaltigkeitsplattform.
    • Seit dem Nasdaq‑IPO wurden drei Akquisitionen mit einem Gesamttransaktionswert von über 100 Mio. USD getätigt (Matter DK: 13 Mio. USD; The Remedy Project: 7,6 Mio. USD; Plan A: 80 Mio. USD).
    • Diginex hat eine strategische Reseller‑Vereinbarung mit Resulticks geschlossen, die auf bis zu 40 Mio. USD kumulierten Umsatz über vier Jahre abzielt; diese Vereinbarung ist unabhängig von der geplanten Übernahme.
    • Chairman/Gründer investierte seit dem IPO 25,4 Mio. USD in Stammaktien (Durchschnittspreis 5,69 USD/Aktie; 11,54 Mio. USD im Juli zu 5,13 USD; 13,84 Mio. USD im Oktober zu 6,16 USD) — der bezahlte Preis liegt etwa 4,7‑mal über dem aktuellen Kurs.
    • Finanzlage und Warnhinweise: Das Unternehmen ist schuldenfrei, betont aber, dass kein Garantien für den Abschluss der Resulticks‑Transaktion oder für die Realisierung der erwarteten strategischen/finanziellen Vorteile bestehen und Akquisitionen Risiken bergen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Diginex ist am 09.07.2026.






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