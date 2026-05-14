Regierungskrise in London
Gesundheitsminister tritt zurück
Für Sie zusammengefasst
- Wes Streeting tritt als Gesundheitsminister zurück
- Rücktritt auf Plattform X öffentlich mitgeteilt
- Erwartete Kandidatur gegen Parteichef Keir Starmer
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting ist aus Protest gegen Premierminister Keir Starmer zurückgetreten. Das teilte Streeting auf der Plattform X mit. Erwartet wird, dass der 43-Jährige Starmer um den Parteivorsitz herausfordert./mj/DP/nas
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