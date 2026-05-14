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    AKTIE IM FOKUS

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    Jungheinrich klar erholt - Bank of America rät zum Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Bank of America stuft Jungheinrich wieder mit Buy ein
    • Aktie stieg 2,1 Prozent auf 25,46 Euro nach vier Tagen
    • Kursziel 35 Euro liegt 37 Prozent über aktuellem Niveau
    AKTIE IM FOKUS - Jungheinrich klar erholt - Bank of America rät zum Kauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Empfehlung durch die Bank of America haben die Aktien von Jungheinrich am Donnerstag um 2,1 Prozent auf 25,46 Euro zugelegt. Damit machten sie nach einer viertägigen Verlustserie wieder etwas Boden gut. Bei den Titeln des Konkurrenten Kion reichte es für ein Plus von ein Prozent. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Einbußen von 28 beziehungsweise 33 Prozent zu Buche.

    Die Bank of America nahm die Bewertung von Jungheinrich mit einer "Buy"-Einstufung wieder auf. Das Kursziel von 35 Euro liegt 37 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau. Die Gewinnentwicklung des Gabelstaplerproduzenten sollten die Talsohle erreicht haben, begründete Analyst Tore Fangmann sein Anlagevotum.

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    Anders als es der Kursrutsch im bisherigen Jahresverlauf infolge des Iran-Kriegs sowie der enttäuschenden Gewinnentwicklung im ersten Quartal suggeriere, sehe er kein Ende, sondern nur eine Verzögerung der Geschäftserholung, so der Experte weiter. Eine wieder bessere Umsatzentwicklung sollte den Gewinnmargen helfen. Die Aktien seien im langjährigen Vergleich in Relation zum operativen Gewinn mittlerweile sehr niedrig bewertet./gl/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 25,48 auf Tradegate (14. Mai 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd..

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +61,16 %/+84,75 % bedeutet.




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