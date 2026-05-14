Jungheinrich klar erholt - Bank of America rät zum Kauf

Anders als es der Kursrutsch im bisherigen Jahresverlauf infolge des Iran-Kriegs sowie der enttäuschenden Gewinnentwicklung im ersten Quartal suggeriere, sehe er kein Ende, sondern nur eine Verzögerung der Geschäftserholung, so der Experte weiter. Eine wieder bessere Umsatzentwicklung sollte den Gewinnmargen helfen. Die Aktien seien im langjährigen Vergleich in Relation zum operativen Gewinn mittlerweile sehr niedrig bewertet./gl/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 25,48 auf Tradegate (14. Mai 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +61,16 %/+84,75 % bedeutet.