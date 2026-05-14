🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cisco und KI-Börsengang dürften Nasdaq-Rally befeuern

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq setzt Rekordlauf dank neuer KI-Begeisterung
    • Cisco übertrifft Erwartungen und befeuert Rekordrallye
    • Cerebras IPO stark überzeichnet und stärkt KI-Euphorie
    Aktien New York Ausblick - Cisco und KI-Börsengang dürften Nasdaq-Rally befeuern
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq dürfte sich am Donnerstag angesichts frischer KI-Begeisterung fortsetzen. Obendrein wird an den Aktienmärkten allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

    Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den überwiegend mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein Plus von 0,8 Prozent auf 50.100 Punkte. Damit würde dem Wall-Street-Index bis zum Rekordhoch aus dem Monat Februar bei rund 50.512 Punkten nicht einmal mehr ein Prozent fehlen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    42.225,41€
    Basispreis
    66,17
    Ask
    × 6,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    57.665,14€
    Basispreis
    65,80
    Ask
    × 6,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Technologiesektor setzen Anleger angesichts eines beeindruckenden Quartalsberichts von Cisco sowie eines mit Spannung erwarteten Börsengangs wohl weiter auf KI-getriebene Aktien. Ein nächstes Rekordhoch an diesem Tag ist wahrscheinlich, wie die Indikation für den Nasdaq 100 zeigt. Sie liegt aktuell 0,3 Prozent über dem Vortagesschluss bei 29.455 Zählern und damit auf dem Rekordstand des Vortages.

    Cisco sprangen vorbörslich um knapp 15 Prozent nach oben und dürften damit ihre Rekordrally fortsetzen. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf mit seinem dritten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen, hob seine Ziele für 2025/26 an und rechnet dabei mit einem erheblich besseren Geschäft mit Hyperscalern als zuvor. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee hob daraufhin sein Kursziel um ein Drittel auf 120 US-Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Cisco habe sich dank Investitionen in die Silicon-One-Strategie - anders als Konkurrenten - den Herausforderungen durch Lieferketten-Engpässe erfolgreich gestellt, schrieb er unter anderem.

    Aktien mit KI-Bezug dürften davon mit nach oben gezogen werden. Nvidia etwa legten vorbörslich um 2,3 Prozent zu und sind damit aktuell Favorit unter den "Magnificent Seven". Hier dürfte zudem stützen, dass der Chef des KI-Chipgiganten Jensen Huang den US-Präsidenten auf seiner China-Reise begleitet, ebenso wie Tesla -Gründer und -Chef Elon Musk und der Apple -CEO Tim Cook. Tesla stiegen um 1,1 Prozent und Apple um 0,4 Prozent.

    Zudem geht an diesem Tag Cerebras Systems an die Börse, was der KI-Euphorie weiter Auftrieb geben dürfte. Der Chiphersteller, dessen Übernahme durch Arm Holdings und der japanischen Softbank zuvor gescheitert war, will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie ist, wie informierte Quellen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten, 20-fach überzeichnet. Der Ausgabepreis wurde auf 185 Dollar und damit über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt. Auch die Zahl der angebotenen Aktien wurde angehoben. Der Marktwert dürfte damit laut Bloomberg-Daten bei etwa 40 Milliarden Dollar liegen und ist der bisher größte in diesem Jahr./ck/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 255,8 auf Tradegate (14. Mai 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +12,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,80 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,33USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +11,11 %/+51,52 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Cisco und KI-Börsengang dürften Nasdaq-Rally befeuern Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq dürfte sich am Donnerstag angesichts frischer KI-Begeisterung fortsetzen. Obendrein wird an den Aktienmärkten allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     